Мошенники выманили у жителя Пензенского района около 500 тыс. рублей

11:03 | 06.05.2026 | Криминал

Пенза, 6 мая 2026. PenzaNews. Житель Пензенского района Пензенской области 2002 года рождения лишился почти 500 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала потерпевшему позвонил незнакомец, который представился работником портала госуслуг, сообщил о завершении действия страхового полиса и убедил назвать свои персональные данные для его замены.

«После этого потерпевшему поступил еще один звонок от незнакомца в мессенджере. Он рассказал ему, что мошенники получили доступ к его банковским счетам и завладели денежными средствами. В связи с этим звонивший порекомендовал заявителю перечислить все свои накопления на «безопасный счет» якобы для их сохранности. Следуя указаниям собеседника, гражданин перечислил около 500 тыс. рублей на счета мошенников», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


