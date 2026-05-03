Жительница Пензенского района перевела на «безопасный счет» около 400 тыс. рублей Криминал

Пенза, 3 мая 2026. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 2006 года рождения лишилась около 400 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала девушке позвонила «сотрудница оператора сотовой связи» и сообщила, что ID-номер телефона взломан и для его восстановления необходимо назвать код SMS-сообщения.

«Далее поступил звонок от якобы сотрудника службы поддержки портала «Госуслуги», который сообщил, что в отношении девушки были совершены мошеннические действия, и перевел разговор на мнимого специалиста банка. Лжеспециалист сообщил потерпевшей, что ее банковский счет был взломан мошенниками и для сохранности все имеющиеся сбережения необходимо перевести на «безопасный счет». Следуя инструкциям злоумышленников, заявительница перевела около 400 тыс. рублей на расчетный счет неизвестного лица. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».