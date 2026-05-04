Олег Мельниченко поблагодарил Валерия Гергиева за включение Пензы в программу XXV московского пасхального фестиваля Культура

Пенза, 4 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил народного артиста России, дирижера Валерия Гергиева за включение Пензы в программу XXV московского пасхального фестиваля.

«Я очень благодарен, что откликнулись на наше предложение, для нас это важно. У нас это уже четвертый концерт. 6 мая 2023 года давали концерт, как раз накануне Дня Победы. До сих пор он вспоминается всеми нашими жителями города Пензы, всей нашей культурной общественностью», — отметил глава региона во время личной встречи с дирижером.

Олег Мельниченко выразил уверенность, что пензенская публика и в этот раз получила удовольствие от живой музыки в исполнении музыкантов объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров.

В рамках концерта прозвучали симфония №1 «Классическая» Сергея Прокофьева, «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, а также композиции Мориса Равеля и Феликса Мендельсона.

«Мировая культура продолжает соединять, а не разъединять страны и народы», — подчеркнул Валерий Гергиев, слова которого приводит пресс-служба облправительства.