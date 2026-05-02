В Пензе встретили «Паровоз Победы» Общество

Пенза, 2 мая 2026. PenzaNews. Ретросостав «Паровоз Победы» сделал остановку на железнодорожной станции Пенза-I в субботу, 2 мая.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Традиционно ретросостав прибыл во главе с легендарным паровозом «Лебедянка», оформленном в стилистике победного мая 1945 года.

На 11 платформах поезда размещены уникальные экспонаты, среди которых — советские машины, образцы оружия и более 20 единиц техники времен Великой Отечественной войны.

Для гостей мероприятия на перроне вокзала выступили концертная арт-группа «Магистраль», вокальная группа «Хорошие девчата», представители творческой бригады Куйбышевской железной дороги — солист Олег Хохлов и баянист Александр Сливков, а также пензенские артисты.

Как сообщается на сайте администрации Пензы, встретить «Паровоз Победы» пришли порядка 10 тыс. человек.

Ретросостав сделает еще две остановки в Пензенской области: в 15.30 он прибудет на станцию Асеевская, в 17.40 — в Кузнецк.