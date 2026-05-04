Акция «Бессмертный полк» в Пензенской области пройдет в онлайн-формате

Пенза, 4 мая 2026. PenzaNews. Акция «Бессмертный полк» в Пензенской области в 2026 году будет проходить в онлайн-формате. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Приближается День Победы. В этом году акция «Бессмертный полк» в целях безопасности будет проходить в онлайн-формате. У каждого из нас есть возможность отдать дань уважения и памяти своим героям, защищавшим Родину на фронте и ковавшим Победу в тылу. Прием заявок завершается 6 мая, цифровое шествие «Бессмертного полка» состоится 9 мая. Организаторы предусмотрели несколько удобных способов участия в акции — через сайт или мини-приложения в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Макс», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 4 мая.

Он отметил, что каждая анкета проходит многоступенчатую модерацию с участием профессиональных историков, чтобы исключить фальсификации, случайные ошибки и неуместный контент.

«Добавьте фотографию и данные своих родственников, приближавших Великую Победу, расскажите истории их подвига», — призвал Олег Мельниченко.

«Память о героях должна жить!» — подчеркнул он.


