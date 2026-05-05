В Пензе в ДТП с участием автобуса, грузовика и двух легковушек пострадала женщина Происшествия

Пенза, 5 мая 2026. PenzaNews. Женщина пострадала в результате столкновения пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей, которое произошло на улице Рахманинова в Пензе в минувший понедельник, 4 мая.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«По предварительным данным, [...] произошло дорожное-транспортное происшествие с участием автобуса «МАЗ» под управлением водителя – мужчины 1961 года рождения, автомобиля «BAW», которым управлял водитель – мужчина 1967 года рождения, автомобиля «Renault Logan» под управлением водителя – молодого человека 2007 года рождения и автомобиля «Lada Kalina» под управлением водителя – мужчины 1993 года рождения. В результате происшествия пассажир автобуса «МАЗ» – женщина 1957 года рождения получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущена», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.