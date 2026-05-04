Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей около 1,2 млн. рублей

18:07 | 04.05.2026 | Криминал

Пенза, 4 мая 2026. PenzaNews. 53-летняя жительница Пензы лишилась около 1,2 млн. рублей, поверив мужчине, с которым познакомилась на сайте знакомств.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе общения он предложил способ дополнительного заработка путем инвестирования.

«По указанию злоумышленника гражданка установила на свой телефон специальное приложение для работы и перевела на неустановленный счет [...] около 1,2 млн. рублей, однако после вложения своих сбережений заявительница никакой прибыли [...] не получила»,— сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что женщина осознала обман после того, как новый знакомый перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — добавляется в сообщении.


