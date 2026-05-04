В Пензе выступил объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева

09:18 | 04.05.2026 | Культура

Пенза, 4 мая 2026. PenzaNews. Концерт объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением народного артиста России Валерия Гергиева в рамках юбилейного XXV московского пасхального фестиваля состоялся в киноконцертном зале «Пенза» в минувшее воскресенье, 3 мая.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Зал, рассчитанный на 1,5 тыс. зрительских мест, был полон.

В ходе концерта прозвучали симфония №1 «Классическая» Сергея Прокофьева, «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, а также композиции Мориса Равеля и Феликса Мендельсона, сообщается на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Московский пасхальный фестиваль проводится с 2002 года по инициативе художественного руководителя – директора Мариинского театра Валерия Гергиева и правительства Москвы.

В 2003 году при поддержке президента России Владимира Путина фестиваль стал всероссийским.


