В Пензе провели приемку вертолета санавиации

12:13 | 01.05.2026 | Медицина

Пенза, 1 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники пензенской областной станции скорой медицинской помощи провели приемку вертолета санитарной авиации на предмет готовности к эксплуатации и соответствия всем требованиям безопасности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

В Пензе провели приемку вертолета санавиации

Фото: Health.pnzreg.ru

«Специалисты оценили техническое состояние воздушного судна, работу навигационного оборудования и систем жизнеобеспечения, необходимых для транспортировки пациентов. Также был проведен инструктаж для медицинского персонала, который будет дежурить на борту», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что станция скорой помощи готовится к первым вылетам санавиации в 2026 году.

«Это продолжение важной работы, которая успешно ведется уже не первый год благодаря реализации федерального проекта «Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», — подчеркивается в сообщении.

Как уточнил заместитель главного врача по медицине катастроф пензенской областной станции скорой медицинской помощи Александр Гришин, санавиация стала неотъемлемой частью службы с 2020 года.

«За это время мы накопили ценный опыт и отладили все процессы, совершив 357 вылетов, в ходе которых эвакуированы 398 пациентов. Наши врачи готовы к работе в воздухе, а вертолет — это наш надежный партнер в спасении жизней», — сказал Александр Гришин, слова которого приводятся в тексте.


