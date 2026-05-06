21:42:02 Среда, 6 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины, выпавшей из автобуса

09:05 | 06.05.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 6 мая 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено по факту травмирования женщины при падении из автобуса в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины, выпавшей из автобуса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 4 мая 2026 года в городе Пензе на улице Луначарского водитель пассажирского автобуса, не убедившись в том, что двери закрылись, начал движение, в результате чего 69-летняя пассажирка выпала из салона транспортного средства. Пострадавшая с полученными телесными повреждениями госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.


Читайте также
В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины Мошенники выманили у жителя Пензенского района около 500 тыс. рублей
Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Мост через пруд Озерный в Камешкирском районе будет закрыт до 4 июня
В Пензе женщина выпала из автобуса Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей около 1,2 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама