В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины, выпавшей из автобуса Происшествия

Пенза, 6 мая 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено по факту травмирования женщины при падении из автобуса в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По предварительным данным, 4 мая 2026 года в городе Пензе на улице Луначарского водитель пассажирского автобуса, не убедившись в том, что двери закрылись, начал движение, в результате чего 69-летняя пассажирка выпала из салона транспортного средства. Пострадавшая с полученными телесными повреждениями госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.