Правительство РФ списало две трети задолженности по бюджетным кредитам 21 региону, в том числе Пензенской области

Пенза, 4 мая 2026. PenzaNews. Правительство России списало две трети задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму свыше 114 млрд. рублей 21 региону, в том числе Пензенской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте кабинета министров, это позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов, поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики и повышение качества жизни граждан.

Уточняется, что решение о списании задолженности касается Карелии, Коми, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областей, Еврейской автономной области и Ненецкого автономного округа.

«Объем списания соответствует размеру вложений этих территорий в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию национальных проектов, новых инвестиционных проектов и проектов по развитию городов и муниципальных образований регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России», — сказано в тексте.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства финансов Пензенской области, в рамках принятого решения будут списаны долговые обязательства региона по бюджетным кредитам прошлых периодов в сумме 2,4 млрд. рублей.

На величину списания уменьшится погашение долга субъекта РФ в 2033-2035 годах.

«С учетом указанного решения правительства Российской Федерации совокупный объем списания задолженности региона составит 6,5 млрд. рублей исходя из фактически произведенных в 2024-2025 годах расходов областного бюджета по отдельным направлениям, которые определены правилами [списания задолженности субъектов РФ]», — говорится в сообщении.