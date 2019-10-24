В Пензе 25 октября состоится презентация Сосновоборского района Культура

Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Презентация Сосновоборского района будет организована в пензенской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в рамках областного смотра-конкурса художественной самодеятельности учреждений культуры «Пою тебе, мой Сурский край» в предстоящую пятницу, 25 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, сначала вниманию посетителей будет представлена выставка народно-художественных промыслов.

Затем на сцене в большом зале библиотеки выступят лучшие творческие коллективы и солисты района.

Мероприятие, призванное познакомить пензенцев с культурными традициями жителей разных уголков области, организовано совместно с домом народного творчества.