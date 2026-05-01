В Пензе из-за погоды отменили празднование 205-летия парка имени В.Г. Белинского

10:01 | 01.05.2026 | Общество

Пенза, 1 мая 2026. PenzaNews. Мероприятия, которые планировалось провести в Пензе 1 мая по случаю 205-летия центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями мероприятия, запланированные в парке Белинского и детском парке 1 мая, отменяются», — сказано в тексте.

Ранее предполагалось, что в ЦПКиО имени В.Г. Белинского пройдет праздничная программа «Сквозь века». Были запланированы народные хоры, дореволюционный вальс, уличный театр, историческая реконструкция, квиз об истории Пензы, игры, конкурсы, бесплатные мастер-классы и дискотека под открытым небом.

Помимо этого, праздничные мероприятия было намечено провести в детском парке. Там программа включала театрализованное представление, творческие мастер-классы и концерт.


Читайте также
В Пензе осужден подросток из Самарской области за мошенничество в отношении пенсионерки Жительница Ульяновска проведет 2 года в колонии за угон автомобиля в Пензе
В Пензе вступил в силу приговор бывшему сотруднику вневедомственной охраны по делу о взятке В Пензенской области завершено расследование дела по обвинению работника транспортной компании в мошенничестве
В Пензенском районе на 160 тыс. рублей оштрафован предприниматель, оказывавший услуги купли-продажи драгметаллов Василий Чирков получил удостоверение и нагрудный знак депутата Заксобрания Пензенской области
Все новости
Актуальное

