В Пензе из-за погоды отменили празднование 205-летия парка имени В.Г. Белинского Общество

Пенза, 1 мая 2026. PenzaNews. Мероприятия, которые планировалось провести в Пензе 1 мая по случаю 205-летия центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с неблагоприятными погодными условиями мероприятия, запланированные в парке Белинского и детском парке 1 мая, отменяются», — сказано в тексте.

Ранее предполагалось, что в ЦПКиО имени В.Г. Белинского пройдет праздничная программа «Сквозь века». Были запланированы народные хоры, дореволюционный вальс, уличный театр, историческая реконструкция, квиз об истории Пензы, игры, конкурсы, бесплатные мастер-классы и дискотека под открытым небом.

Помимо этого, праздничные мероприятия было намечено провести в детском парке. Там программа включала театрализованное представление, творческие мастер-классы и концерт.