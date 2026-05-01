Сергей Васянин поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда

09:25 | 01.05.2026 | Общество

Пенза, 1 мая 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил жителей областного центра с Праздником весны и труда.

Фото: Pgduma.ru

«Этот праздник олицетворяет созидательную силу природы и человека, солидарность трудящихся и объединяет все поколения граждан нашей великой страны», — отметил он.

Сергей Васянин обратил внимание на то, что в Пензе немало трудовых династий и специалистов, имеющих государственные награды за профессиональную деятельность.

«И я говорю спасибо всем жителям нашего города, вносящим вклад в развитие и процветание Пензы, укрепление ее экономического потенциала!» — подчеркнул он.

«Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла, всем тем, кто в годы Великой Отечественной войны обеспечивал фронт всем необходимым и приближал Победу, и всем тем, кто стоял у истоков зарождения промышленных производств нашего региона», — добавил временно исполняющий полномочия председателя гордумы.

Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями пензенцы справятся с любыми стоящими перед ними задачами.

«Сердечно желаю каждому из вас счастья, здоровья, хорошего настроения, радости, удачи во всех делах и успехов в труде на благо Пензы, Сурского края и нашего родного государства! Пусть вас никогда не покидают оптимизм и вера в лучшее! С Первомаем!» — цитирует поздравление Сергея Васянина пресс-служба пензенской гордумы.


