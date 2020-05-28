EN
17:59:56 Четверг, 28 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 66 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 581 человек выздоровел, 17 пациентов умерли

В Пензенской области за январь-апрель введено около 233 тыс. кв. метров жилья

10:04 | 28.05.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. 232,7 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за январь-апрель 2020 года, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области за январь-апрель введено около 233 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Основной объем — 61,1% — приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Введено 918 домов площадью 142,1 тыс. кв. метров, что составляет 85,8% к показателю за первые четыре месяца 2019 года.

Согласно официальной информации, ввод жилья в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го вырос в 20 районах и городах Пензенской области.

В Пензе за четыре месяца текущего года сдано в эксплуатацию 124,8 тыс. кв. метров жилья, что на 35,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Это составляет 53,6% от объема жилья, введенного на территории региона.

Индивидуальными застройщиками в Пензе введено 61,6 тыс. кв. метров жилья, или 74,6% к уровню соответствующего периода прошлого года.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» по полному кругу стройкомпаний за январь-апрель 2020 года, оценивается в 7 млрд. 195 млн. 134 тыс. рублей. Индекс физического объема к январю-апрелю 2019 года составил 79,4%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в Пензенской области планируется ввести в эксплуатацию 1 млн. 97 тыс. кв. метров жилья.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Возбуждено дело о мошенничестве при проведении капремонта в доме на улице Рахманинова В Пензенской области известкование кислых почв проведут на 26 тыс. га
Валерию Капашину предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» В Пензенской области в апреле оборот общественного питания упал на 50,3%
Разметку на отремонтированные зареченские дороги нанесут в июне В Пензе 11 человек задержаны по делу о мошенничестве с газовым оборудованием
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама