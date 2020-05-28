В Пензенской области за январь-апрель введено около 233 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. 232,7 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за январь-апрель 2020 года, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Основной объем — 61,1% — приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Введено 918 домов площадью 142,1 тыс. кв. метров, что составляет 85,8% к показателю за первые четыре месяца 2019 года.

Согласно официальной информации, ввод жилья в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го вырос в 20 районах и городах Пензенской области.

В Пензе за четыре месяца текущего года сдано в эксплуатацию 124,8 тыс. кв. метров жилья, что на 35,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Это составляет 53,6% от объема жилья, введенного на территории региона.

Индивидуальными застройщиками в Пензе введено 61,6 тыс. кв. метров жилья, или 74,6% к уровню соответствующего периода прошлого года.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» по полному кругу стройкомпаний за январь-апрель 2020 года, оценивается в 7 млрд. 195 млн. 134 тыс. рублей. Индекс физического объема к январю-апрелю 2019 года составил 79,4%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в Пензенской области планируется ввести в эксплуатацию 1 млн. 97 тыс. кв. метров жилья.