На заседании правительства региона обсудили результаты работы АО «Пензенский тепличный комбинат»

Пенза, 14 марта 2026. PenzaNews. Результаты работы АО «Пензенский тепличный комбинат» за 2025 год стали одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в минувшую пятницу, 13 марта.

«На заседании областного правительства обсудили результаты работы «Пензенского тепличного комбината», который мы вывели из предбанкротного состояния. 100% его акций принадлежат Пензенской области. Продукция предприятия занимает 40% регионального рынка. Наши овощи есть во всех сетевых магазинах, также поставляем их в Москву и Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на предприятии проведена модернизация необходимых производственных систем.

По словам главы региона, в 2025 году было собрано 5 тыс. тонн овощей: 3,4 тыс. тонн огурцов и 1,6 тыс. тонн томатов, при этом производство томатов выросло на 7% за счет увеличения площадей.

«Важно активнее наращивать объемы и снижать себестоимость продукции, в том числе за счет сокращения расходов на электроэнергию», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он сообщил, что в этом году планируется установить две газопоршневые установки для собственной выработки электроэнергии, в следующие два года — реализовать инвестпроект по реконструкции двух теплиц.

«Это позволит выращивать светокультуры, которые плодоносят при искусственном освещении, что открывает перспективы получать урожай круглый год», — отметил губернатор.