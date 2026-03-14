На заседании правительства региона обсудили результаты работы АО «Пензенский тепличный комбинат»

09:12 | 14.03.2026 | Экономика

Пенза, 14 марта 2026. PenzaNews. Результаты работы АО «Пензенский тепличный комбинат» за 2025 год стали одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в минувшую пятницу, 13 марта.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании областного правительства обсудили результаты работы «Пензенского тепличного комбината», который мы вывели из предбанкротного состояния. 100% его акций принадлежат Пензенской области. Продукция предприятия занимает 40% регионального рынка. Наши овощи есть во всех сетевых магазинах, также поставляем их в Москву и Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на предприятии проведена модернизация необходимых производственных систем.

По словам главы региона, в 2025 году было собрано 5 тыс. тонн овощей: 3,4 тыс. тонн огурцов и 1,6 тыс. тонн томатов, при этом производство томатов выросло на 7% за счет увеличения площадей.

«Важно активнее наращивать объемы и снижать себестоимость продукции, в том числе за счет сокращения расходов на электроэнергию», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он сообщил, что в этом году планируется установить две газопоршневые установки для собственной выработки электроэнергии, в следующие два года — реализовать инвестпроект по реконструкции двух теплиц.

«Это позволит выращивать светокультуры, которые плодоносят при искусственном освещении, что открывает перспективы получать урожай круглый год», — отметил губернатор.


