Олег Денисов рассказал о модернизации школ в Пензе по нацпроекту «Молодежь и дети»

Пенза, 14 марта 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов рассказал о модернизации школ в областном центре по национальному проекту «Молодежь и дети».

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Сегодня хочу рассказать вам о модернизации школ по нацпроекту «Молодежь и дети». Он предполагает комплексный подход — ремонт кровли, входных групп, фасада, отмостки, внутренних помещений, замену оконных блоков, инженерных коммуникаций, системы автоматической пожарной сигнализации», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале в субботу, 14 марта.

Он уточнил, что с 2022 года по настоящее время капитально отремонтировано 11 общеобразовательных учреждений: школы №№46, 52, 47, 51, 75/62, 57, гимназии №№6, 44, 53, лицеи №3 и №29.

«В этом году по плану школа №56 и гимназия «САН». Также начнем двухгодичный цикл работ в школах №27 и №28», — сообщил Олег Денисов.

«Наша задача, чтобы дети получали знания в современных условиях, чувствовали себя комфортно в стенах учебных заведений. Конечно, ребята и сами чувствуют разницу — обновленные классы вдохновляют на новые успехи!» — отметил глава Пензы.