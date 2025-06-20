Правительство Пензенской области и ПАО «Т Плюс» заключили соглашение о сотрудничестве ЖКХ

Санкт-Петербург, 20 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс подписали соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс»

«Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко договорились о синхронизации ремонта дорог и плановых работ на тепловых сетях в Пензе. Соглашение об этом было подписано 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Подобный подход к работе будет применяться также при реализации проектов и программ разного уровня, направленных на модернизацию городской инфраструктуры. Это позволит сократить количество мест летних раскопок, что положительно скажется на транспортной ситуации в городе», — говорится в сообщении пресс-службы филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс».

В нем добавляется, что в рамках соглашения также будет усилено взаимодействие с целью повышения качества и надежности теплоснабжения.

«Так, стороны совместно разработают и реализуют мероприятия по подготовке Пензы к отопительному сезону 2025-2026, в том числе возьмут под особый контроль исполнение управляющими организациями обязанностей по подготовке внутридомовых систем к зиме», — сказано в пресс-релизе.