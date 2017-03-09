Житель Пензы 8 марта взял в заложники жену и двоих детей
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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области обезвредили мужчину, который угрожал расправой своей жене и детям.
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Информация об инциденте поступила в дежурную часть около 23.00 минувшей среды, 8 марта.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области во главе с начальником управления полковником Игорем Беловым.
Экипажи вневедомственной охраны заблокировали доступ к дому и оцепили прилегающую территорию. Бойцы СОБРа скрытно проникли в жилое помещение и задержали злоумышленника.
При задержании злоумышленника применения оружия не потребовалось.
Двое малолетних детей и их мать не пострадали, сообщает пресс-служба Росгвардии.