Житель Пензы 8 марта взял в заложники жену и двоих детей Происшествия Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области обезвредили мужчину, который угрожал расправой своей жене и детям. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Информация об инциденте поступила в дежурную часть около 23.00 минувшей среды, 8 марта. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области во главе с начальником управления полковником Игорем Беловым. Экипажи вневедомственной охраны заблокировали доступ к дому и оцепили прилегающую территорию. Бойцы СОБРа скрытно проникли в жилое помещение и задержали злоумышленника. При задержании злоумышленника применения оружия не потребовалось. Двое малолетних детей и их мать не пострадали, сообщает пресс-служба Росгвардии. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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