В Пачелмском районе женщина из мести подожгла сарай бывшего сожителя Криминал

Пенза, 4 июня 2025. PenzaNews. До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пачелмского района Пензенской области, которая из мести подожгла сарай бывшего сожителя.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился владелец надворной постройки и сообщил, что неизвестное лицо подожгло его строение, в результате чего оно сгорело.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленницы. Ей оказалась местная жительница 1988 года рождения, которая дала признательные показания. Она рассказала, что ранее сожительствовала с потерпевшим. Поссорившись с мужчиной, она съехала от него и решила отомстить. В обеденное время женщина зашла в сарай бывшего возлюбленного и подожгла его. После этого злоумышленница скрылась. Сумма ущерба составила 150 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».