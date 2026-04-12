В Пензе организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре

09:38 | 12.04.2026 | Происшествия

Пенза, 12 апреля 2026. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара в многоквартирном доме на улице Островского в Пензе.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в 22-м часу 10 апреля 2026 года в квартире на втором этаже дома на улице Островского в городе Пензе произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело 66-летнего мужчины. По имеющейся информации, он проживал один. При осмотре на теле погибшего зафиксированы следы термического воздействия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и причины произошедшего пожара. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.


