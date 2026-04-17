В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре

Пенза, 17 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 33-летнего мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в одном из ночных баров в Октябрьском районе Пензы.

«Сигнал «Тревога» с объекта охраны поступил около 4 часов утра. На месте росгвардейцев встретила девушка-бармен, которая пояснила, что один из посетителей начал навязчиво отвлекать ее от работы, после чего перешел к агрессивному поведению — стал грубить, использовать нецензурную лексику и пытался спровоцировать конфликт. Сотрудники вневедомственной охраны предприняли попытку урегулировать ситуацию и провели с мужчиной профилактическую беседу, однако гражданин продолжил вести себя неадекватно и не реагировал на законные требования правоохранителей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.