01:22:15 Суббота, 18 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре

14:53 | 17.04.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 33-летнего мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в одном из ночных баров в Октябрьском районе Пензы.

В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сигнал «Тревога» с объекта охраны поступил около 4 часов утра. На месте росгвардейцев встретила девушка-бармен, которая пояснила, что один из посетителей начал навязчиво отвлекать ее от работы, после чего перешел к агрессивному поведению — стал грубить, использовать нецензурную лексику и пытался спровоцировать конфликт. Сотрудники вневедомственной охраны предприняли попытку урегулировать ситуацию и провели с мужчиной профилактическую беседу, однако гражданин продолжил вести себя неадекватно и не реагировал на законные требования правоохранителей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама