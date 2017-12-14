Пензенская область достигла заметных успехов в развитии туризма — Татьяна Курдова Интервью

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Пензенская область достигла заметных успехов в развитии культурного туризма и обладает хорошим потенциалом для продвижения других направлений. Такое мнение в интервью корреспонденту ИА «PenzaNews» Маргарите Кривцовой высказала министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова, которая также рассказала о новых туристических маршрутах, продвижении местных фестивалей, ремонте домов культуры в селах и подготовке к новогодним мероприятиям.

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— Татьяна Владимировна, в начале этого года возглавляемое Вами ведомство было реорганизовано. Помимо того, что оно стало именоваться не управлением, а министерством, в названии к «культуре» добавился «туризм». Каким образом это отразилось на работе? Изменились ли приоритеты?

— В этом году ведомство действительно стало именоваться по-другому. Отношение президента России Владимира Владимировича Путина и правительства РФ к туристской отрасли побудили предпринимателей более внимательно относиться к клиентам, а органы исполнительной власти регионов приняли целый ряд нормативно-правовых документов, организовали работу с бизнесом. Конечно, и Пензенская область не стоит на месте.

В текущем году в каждом районе региона была принята и реализуется своя программа по развитию туризма, был определен ответственный сотрудник по этому направлению. Это было нашим обязательным требованием к каждой районной и городской администрациям.

Развивать туризм на муниципальном уровне сложнее, чем в областном центре. Для этого там должны трудиться люди на самом деле профессиональные, которые получили соответствующее образование или имеющие опыт работы в данной сфере. В муниципалитетах это пока еще достаточно проблемный вопрос. Конечно, не во всех — есть такие, которые хорошо развиваются, но они изначально имеют эту возможность, потому что там есть объекты показа, федеральные и региональные музеи, куда туристические потоки идут постоянно.

Есть и такие места замечательные в Пензенской области, которые еще «не раскручены». Наша задача — приоткрыть для туристов эти объекты, предложить их туроператорам, чтобы они туда поехали, посмотрели и, возможно, включили их в свои маршруты. Поэтому в начале каждого сезона министерством культуры и туризма Пензенской области организуются пресс-туры для средств массовой информации и представителей туриндустрии в муниципальные районы.

— Какие малоизвестные для туристов места Вы имеете в виду?

— Таких много. Вот недавний пример — министерством культуры и туризма Пензенской области был организован выезд экспертной группы, в которую вошли представители туриндустрии, в Вадинский район, чтобы оценить его потенциал в плане развития туризма и предложить администрации Вадинска те направления, по которым они могли бы развиваться. Где-то поработать с благоустройством, куда-то вложить средства, какие-то объекты предложить инвесторам.

Очень хорошо, что именно глава администрации заинтересован лично, поэтому все наши рекомендации, я думаю, найдут отклик и реализацию, а мы, конечно, будем помогать.

Оценка — паспортизация — туристского потенциала муниципальных образований Пензенской области является одним из приоритетных направлений работы министерства культуры и туризма в 2018 году.

Хотела бы отметить, что увеличилось финансирование по госпрограмме «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением правительства Пензенской области. В 2017 году мы уже получили 5 млн. 70 тыс. рублей. Это не самая огромная цифра, но, если сравнить ее с предыдущими тремя годами, то она в разы больше. Мы очень благодарны губернатору Ивану Александровичу Белозерцеву за такую поддержку, так как это сразу дало возможность для серьезных шагов в развитии и продвижении туристической отрасли Пензенской области.

— На что были потрачены эти средства?

— За последнее десятилетие в Пензенской области не было ни одного путеводителя, а теперь есть. Весной 2017 года создана рабочая группа, в которую вошли ученые, краеведы, экскурсоводы, дизайнеры, фотографы, а также представители регионального министерства культуры и туризма. Результатом работы группы стало издание первого путеводителя общим тиражом 2 тыс. экземпляров, посвященного описанию более 60 достопримечательностей исторической части Пензы.

Красочное издание выполнено в удобном формате А5 и рассказывает о достопримечательностях, с которыми гости города могут познакомиться во время пешеходной экскурсии. В дополнение к путеводителю прилагается туристская карта, на которой представлены историко-культурные объекты, отмечены гостиницы, рестораны, кинозалы, спортивные сооружения, скверы и торговые центры.

Часть информации закодирована в QR-коды. С помощью смартфона можно будет получить дополнительные сведения о культурных объектах.

Новый путеводитель уже был презентован на международной туристической выставке в Москве и на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в Сочи.

Я думаю, никто не остался равнодушным после просмотра фильмов «Добро пожаловать в Пензенскую область». Документальный цикл включает в себя серию фильмов, посвященных истории и культуре Пензенского края, а также рассказывает о достопримечательностях, которые могут быть интересны как жителям региона, так и его гостям.

Фильм первый «В Пензе вся история России…» посвящен истории, традициям, архитектуре, искусству, городским мифам и легендам столицы Пензенского региона.

Самые неожиданные экологические маршруты и заповедные тропы, «живые» достопримечательности и природные легенды ждут зрителей в фильме втором «В середине страны, возле самого сердца России…»

Фильм третий «Тут был я счастлив...» телепроекта «Добро пожаловать в Пензенскую область» посвящен самым знаковым историко-культурным и духовным жемчужинам региона.

Еще одно важное направление, которое пока не во всех субъектах РФ хорошо развивается — классификация объектов туристической индустрии. По состоянию на 20 ноября 2017 года, в Пензенской области прошли государственную классификацию уже 10 средств размещения, три из них в — 2016 году. Государственная классификация повышает качество предоставляемых гостиницами услуг, что привлекает большее количество туристов в наш регион.

В частности, классификацию прошли девять гостиниц, и даже один новый хостел получил классификацию в ранге одной звезды. Для таких мест размещения это вообще огромная редкость.

— Татьяна Владимировна, какая связь, на Ваш взгляд, существует между культурой и туризмом?

— Для Пензенской области она прямая, потому что мы живем в регионе, где огромное количество знаменитых имен, которые связаны с искусством, литературой и историей. У нас единственный в мире музей Василия Ключевского и музей одной картины, музей-усадьба «Тарханы», усадьбы Виссариона Белинского и Александра Радищева, картинная галерея пользуются большим интересом. На спектакли в центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» люди специально приезжают из других регионов.

В этом году мы приобрели здание бывшего кинотеатра «Москва», и в 2018 году будет подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию данного объекта, в котором будет создана современная театральная площадка. Таким образом, в Пензе появится практически творческий кластер, посвященный Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду — дом-музей и рядом театр. Хотим сделать это неординарно, в духе Мейерхольда. Надеюсь, что здесь мы будем тоже единственными в мире.

Конечно, у нас есть и другие виды туризма. Гости приезжают на турбазы, в дома отдыха, развивается культурно-исторический, событийный, экологический, лечебно-оздоровительный и спортивный туризм.

— Расскажите, пожалуйста, о новых туристических маршрутах, разработанных в Пензенской области.

— Различных туристических маршрутов у нас более 140. На нашем сайте «Туризм и отдых в Пензенской области» все они размещены. Сегодня хотелось бы отметить больше те, которые мы реализуем вместе с другими регионами.

В первую очередь на территории Пензенской области успешно реализуется образовательный проект «Вагон знаний», в котором участвуют правительство Пензенской и Самарской областей и «РЖД». Проходят «живые уроки» в рамках железнодорожных туров «Самара — Пенза» и «Пенза — Самара», проводятся экскурсии по объектам культуры Пензенской области.

Более 2 тыс. пензенских школьников в рамках проекта «Вагон знаний» посетили Самару. В свою очередь 890 школьников из Самары побывали в Пензенской области.

В новом учебном году к программе присоединятся школьники из Москвы, Московской области, Уфы и Саранска.

Готов к реализации межрегиональный проект «Великий Волжский путь». Серьезная работа была проведена, и Пензенская область вошла туда четырьмя маршрутами: «Самара — Пенза — Саранск», «Казань — Самара — Пенза», «Самара — Пенза — Саратов», «Нижний Новгород — Саранск — Пенза». Проект дает возможность за короткое время, в течение трех дней, любым туристам — не обязательно из включенных в маршрут городов — посетить три региона, которые логистически позволяют это сделать. Этот маршрут интересен и для нас, и для наших соседей.

Кстати, в 2017 году Пензенская область вошла в состав нового маршрута «Великий Волжский путь» в проекте детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия». Данный маршрут объединяет туристские объекты Самарской и Пензенской областей. Программа очень насыщенная и рассчитана на три дня и две ночи. По этому маршруту уже проехали 500 школьников из Санкт-Петербурга, Москвы, Томской, Вологодской, Калужской областей, Мордовии, Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии.

— Программа посещения для детей и взрослых отличается, или им предлагаются одни и те же маршруты по городам?

— Они могут быть очень разные. Для взрослых бывают такие, где они посещают, кроме культурных объектов показа, еще и развлекательные комплексы. Маршрут для школьников исключительно культурно-познавательный, с максимумом полезной информации. Программа подготовлена таким образом, чтобы она была ориентирована именно на учеников с исторической и краеведческой точки зрения.

— Кроме объектов, вызывающих наибольший интерес у гостей из других регионов, которые Вы уже назвали, есть те, которые посещают мало. Пример района с нераскрытым туристическим потенциалом Вы привели. А какие объекты можно назвать?

— Недавно я была в музее народно-художественных промыслов в Спасске. Прекрасный, замечательный музей, замечательные экскурсоводы, интересная экспозиция, посвященная абашевской игрушке. Абашево — это наш бренд, но музей не входит в большой, известный туристический маршрут. В основном его посещают те, кто живет рядом — гости из Мордовии и соседних районов.

Нам бы хотелось привлечь туда больше туристов, поэтому мы будем помогать им и подумаем, в какой маршрут включить Спасск, чтобы это было удобно в плане логистики. Район отдаленный, но объект хороший и интересный.

— Не так давно стало известно, что в регионе впервые разработан адаптированный для глухих туристический маршрут «Тематические скверы и площади Пензы — путешествие сквозь время». Какие еще шаги планируется предпринять, чтобы дать людям с ограниченными возможностями здоровья возможность ближе познакомиться с пензенскими достопримечательностями?

— Это проблема, но и для таких категорий людей тоже есть возможность. В основном это пешие маршруты. Очень хороший проект «Красная линия», который был реализован совместно с одним из мобильных операторов. На экскурсионном маршруте установлены таблички с QR-кодами. Они доступны для людей, имеющих ограничение по слуху. С помощью мобильных устройств можно узнать об объектах, около которых они установлены, и получить подробную информацию.

Мы стараемся оборудовать объекты культуры для маломобильных групп населения пандусами, насколько это возможно с учетом статуса памятников и объектов культурного наследия.

— Татьяна Владимировна, в последнее время получило развитие такое направление, как событийный туризм. Каким образом оно продвигается в Пензенской области? На Ваш взгляд, какие в этом плане перспективы у фестивалей «Jazz May Penza», «Мужская роль», «Марсово поле», «Золотаревское городище» и других?

— Хорошая перспектива у всех этих фестивалей, потому что Вы назвали, пожалуй, самые яркие. Мы формируем не только свой внутренний календарь событий, но и календарь событий Российской Федерации, и направляем туда наиболее интересные проекты, в частности, лермонтовский праздник поэзии и купринский литературный праздник, «Тихвинскую ярмарку» в селе Радищево Кузнецкого района.

В сентябре Пензенская область впервые вошла в десятку самых событийных регионов по версии портала «Национальный календарь событий». Звания «Национальное событие – 2017» удостоены пять мероприятий — поэтический фестиваль имени Матрены Смирновой, фестиваль народной песни имени Лидии Руслановой, историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище», десятый международный живописный и скульптурный симпозиум, а также областная легкоатлетическая эстафета.

«Jazz May» с 2016 года включен в новый туристский маршрут, который объединил несколько мероприятий — симпозиум по художественному стеклу, непосредственно сам «Jazz May», поездку в музей-заповедник «Тарханы» и скульптурный парк «Легенда» на «Чистых прудах».

В рамках экскурсии гости побывали на торжественном открытии фестиваля «Jazz May», с удовольствием присутствовали на открытой площадке, слушали музыку и получили массу удовольствия. Хочу отметить, что «Jazz May» с каждым годом увеличивает количество своих участников — в уходящем году их было более 10 тыс. человек.

Фестиваль «Золотаревское городище» не проводился очень долго. И мы были очень обрадованы, что он вызвал большой интерес не только у жителей нашей области, но и у гостей из других регионов.

— По Вашему мнению, на чем необходимо в первую очередь сконцентрироваться в Пензенской области — на развитии внутреннего туризма, межрегионального или привлечении зарубежных гостей?

— Россиян в Пензенскую область приезжает, конечно, больше. Но в процентном отношении очень выросло количество посещений иностранными туристами. Если в 2016 году их было более 6 тыс., то за девять месяцев 2017 года уже свыше 13 тыс. человек.

Наших туристов стало намного больше: в 2016 году — 163,5 тыс. человек, а за девять месяцев 2017 года — 235,5 тыс. человек. Это те, кто останавливается в гостиницах, в санаториях, гостевых домах.

Мы работаем во всех направлениях — развиваем и внутренний туризм, и внешний.

— Было бы неправильно, если бы мы затронули тему туризма и не поговорили об основном направлении, которое Вы курируете — о культуре. На Ваш взгляд, каковы основные достижения в сфере культуры Пензенской области за 2017 год?

— Для нашего министерства знаковой является работа по формированию стратегии развития культуры в Пензенской области, которая активно проводится в течение всего года. Кроме того, мы представили блок по развитию своей сферы в стратегию социально-экономического развития области.

Безусловно, одним из самых важных событий текущего года в масштабах страны было проведение сельского Сабантуя в селе Средняя Елюзань Городищенского района. Гостями праздника стали десятки тысяч людей из 35 регионов страны.

Мы долго к нему готовились и гордимся тем, что сделала Пензенская область. Не случайно глава Татарстана Рустам Минниханов оценил этот праздник как лучший Сабантуй за все время его проведения.

Международный симпозиум по художественному стеклу в этом году был очень продуктивным — 30 участников из 10 стран дальнего и ближнего зарубежья. Такого еще не было. Также можно отметить театральный фестиваль «Маскерадъ» и фестиваль «Золотая провинция».

В рамках выполнения поручения президента России о поддержке казачества, «Пензаконцерт» совместно с центром казачьей культуры провел третий межрегиональный фестиваль «Сурская застава». Много было гостей праздника из разных регионов — из Волгограда, Самары, Саратова.

Кроме того, надо отметить, что участники сборной Пензенской области завоевали одну золотую и две серебряные медали молодежных дельфийских игр России. Это наши талантливые дети — учащиеся школ искусств.

Очень радует сотрудничество с Российским книжным союзом. 16 и 17 февраля проходил форум «Развитие инфраструктуры чтения в Пензенской области», а уже в июне мы принимали участие в книжном фестивале на Красной площади в Москве.

В ноябре Пензенская область получила диплом Российской библиотечной ассоциации по итогам конкурса «Самый читающий регион», результаты которого были объявлены на VI международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Участие в конкурсе принимали представители 84 регионов.

— Любая отрасль держится на людях, которые в ней работают. Какие вопросы на сегодняшний день необходимо решить в кадровой политике? Какие шаги намечено предпринять, чтобы повысить статус работника культуры, привлечь и удержать специалистов?

— Всего 6,5 тыс. человек, из них более 4,5 тыс. специалистов, работают в настоящее время в учреждениях культуры и искусства Пензенской области. Средний возраст работников — 45 лет. За последние два года принято свыше 300 молодых специалистов, почти 140 из них — в государственные учреждения культуры и 170 — в муниципальные.

Существуют меры поддержки молодых специалистов, их достаточно много. Особенно это важно в муниципальных образованиях, районах Пензенской области.

Отмечу, что сейчас проработана новая форма поддержки молодых артистов. Нас поддержал губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев. Были выделены на это дополнительные средства. Молодым артистам установлен повышающий коэффициент к окладам. То есть молодые профессиональные артисты получают практически по два оклада до 30 лет.

В профессиональные учреждения культуры и искусства нужно привлекать молодых артистов, чтобы эти таланты оставались у нас в области и не уезжали в другие регионы и столицу. А у нас очень талантливая молодежь, и нам очень не хотелось бы ее терять.

— Кого на сегодняшний день не хватает в регионе? Если составить рейтинг наиболее дефицитных профессий в пензенской культуре, кто его возглавит? Что предпринимает министерство, чтобы решить этот вопрос?

— Сразу могу сказать, что это такие направления, как библиотечное дело, социокультурная деятельность, преподаватели, хореографы, балетмейстеры и режиссеры. Очень редкой стала профессия режиссера-постановщика. Звукорежиссеры хорошие тоже очень востребованы, звукооператоры, художники-оформители, музейные работники, аккомпаниаторы, дирижеры.

Глядя на абитуриентов учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры, мы видим, что есть более и менее востребованные специальности. В последние три года очень популярны дизайн, живопись, хореографическое творчество, театральное искусство, музыкальное искусство, эстрадное и инструментальное исполнительство, вокальное искусство.

— В последние годы уделяется большое внимание сельским домам культуры. Сколько таких учреждений удалось отремонтировать в 2017 году, и какая работа в этом направлении запланирована на 2018 год?

— В 2017 год по программе партии «Единая Россия» «Местный дом культуры» на Пензенскую область выделено 22 млн. 281 тыс. рублей. Эта программа рассчитана на текущий ремонт и укрепление материально-технической базы. Поддержка была оказана 25 объектам в 15 районах.

Работы, конечно, не капитальные, но в них входит и ремонт фасада, и текущий ремонт крыш, стен, дверей, замена оконных блоков, входных групп — практически учреждение заново восстановлено.

Эта программа просто подарок, особенно для сельских домов культуры. На селе они действительно востребованы. Люди должны иметь возможность проводить свой досуг, развивать свои творческие возможности.

Программа «Местный дом культуры» будет работать еще три года. Нам довели цифры на 2018 и 2019 годы.

Но самое главное, что благодаря нашему губернатору мы запускаем региональную программу по поддержке сельских и районных домов культуры и муниципальных учреждений — их капитальный ремонт, реконструкцию и строительство. Из бюджета Пензенской области будет выделено на эти цели 100 млн. рублей

Губернатор посещает почти каждую неделю районы, видит, как там обстоят дела, понимает, что помощь нужна именно от правительства, потому что район не может финансово такие объемы потянуть. Надеюсь, что и благодаря федеральной программе, и благодаря региональной программе мы основные проблемы должны решить в течение трех лет.

— Чуть более двух недель остается до Нового года — праздника, который ждут и взрослые, и дети. Какие сюрпризы готовят жителям области учреждения культуры? Чем они порадуют нас в преддверии новогодней ночи и во время зимних каникул?

— Новый год буквально стучится в двери. Конечно же, в каждом учреждении культуры этот праздник состоится.

Старт новогодней кампании будет дан 16 декабря в пензенском областном театре «Кукольный дом». Маленькие пензенцы и их родители станут участниками интермедии вокруг елки «Необычные гости в Новый год», зрителям представят спектакль «Не хочу быть собакой».

В драматическом театре поставлен новый спектакль «Белоснежка». Артисты «Пензаконцерта» в здании новой пензенской филармонии представят новогодний хоровод с волшебным органом и музыкальную сказку «Там, где живут чудеса», а в киноконцертном зале «Пенза» пройдет показ детского художественного фильма «Снежная королева». Картина была презентована на первом фестивале детского кино «Солнечный круг».

В музеях и библиотеках также запланированы новогодние и рождественские мероприятия. Афиши можно посмотреть на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В муниципальных образованиях состоится свыше 4 тыс. мероприятий. Их участниками, как планируется, станут более 220 тыс. человек. В прошлом году с 30 декабря по 8 января состоялось 3 тыс. 705 мероприятий, то есть в этом году творческих акций будет больше.

Главной елкой станет «Губернаторская елка», которая состоится в областном драматическом театре 29 декабря.

— Татьяна Владимировна, спасибо за исчерпывающие и эмоциональные ответы! Видно, что Вы действительно сопереживаете своему делу.