EN
17:05:34 Четверг, 1 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенская психбольница оштрафована на 10 тыс. рублей

13:15 | 01.03.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Штраф в размере 10 тыс. рублей назначен пензенской областной психиатрической больнице имени К.Р. Евграфова, которая не выполнила в установленный срок предписание регионального управления Роспотребнадзора об устранении нарушений санитарного законодательства.

Пензенская психбольница оштрафована на 10 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, невыполнение требований было установлено в ходе внеплановой выездной проверки Роспотребнадзора.

«В большинстве отделений не выдерживается нормируемая площадь на одну койку. Не проведен ремонт в отделении №13: санитарно-техническое состояние санузлов крайне неудовлетворительное, нарушена покраска стен, покрытие полов, краска на потолке отсутствует», — пояснили в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Кузнецк примет театральный фестиваль «Золотая провинция» Компания «Атлант» расширит производство упаковочной продукции
Россельхозбанк начал выдачу ипотечных кредитов по новой программе госсубсидирования Жительнице Кузнецка Антонине Бариновой исполнилось 100 лет
Во всех школах Пензы отметят 100 дней до начала ЧМ по футболу Белозерцев и Лидин примут участие в церемонии оглашения послания президента России
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама