Пензенская психбольница оштрафована на 10 тыс. рублей Медицина Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Штраф в размере 10 тыс. рублей назначен пензенской областной психиатрической больнице имени К.Р. Евграфова, которая не выполнила в установленный срок предписание регионального управления Роспотребнадзора об устранении нарушений санитарного законодательства. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, невыполнение требований было установлено в ходе внеплановой выездной проверки Роспотребнадзора. «В большинстве отделений не выдерживается нормируемая площадь на одну койку. Не проведен ремонт в отделении №13: санитарно-техническое состояние санузлов крайне неудовлетворительное, нарушена покраска стен, покрытие полов, краска на потолке отсутствует», — пояснили в пресс-службе. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость