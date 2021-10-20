В больницах Пензенской области растет потребление кислорода — Минздрав Медицина

Пенза, 20 октября 2021. PenzaNews. Потребление кислорода растет в больницах Пензенской области в связи с необходимостью оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Главное средство спасения пациентов, пораженных новой коронавирусной инфекцией, — это дополнительный кислород. Ежедневно в Пензенской области для пациентов, находящихся на стационарном лечении на инфекционных койках, требуется более 15 тонн кислорода. Темпы потребления кислорода растут еженедельно», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что чаще всего кислородная поддержка проводится с помощью неинвазивного метода — через маску, в тяжелых случаях применяется ИВЛ или ЭКМО.

«В пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации пациентам, состояние которых оценивается как средней степени тяжести, применяются ороназальные маски с резервуарным мешком. Использование маски с резервуарным мешком является последним шагом низкопоточной респираторной поддержки», — добавляется в сообщении.

В тексте подчеркивается, что применение низкопоточной оксигенотерапии при легкой и средней степенях тяжести течения COVID-19 доказало свою эффективность.

«По окончании оксигенотерапии одноразовые устройства из термопластика, поликарбоната или ПВХ утилизируются. Силиконовые модели проходят цикл горячей стерилизации в автоклаве при температуре до +133°С и могут использоваться повторно», — отмечается в сообщении.