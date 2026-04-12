Пенза, 12 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал Пасху одним из самых радостных праздников в году.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

«Пасха — один из самых радостных праздников в году, который символизирует победу жизни над смертью. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном послании призвал православных христиан умножать любовь, которую посылает людям Бог: простить друг другу обиды, помочь нуждающимся и утешить скорбящих. Владыка Серафим пожелал всем мира, который принесет избавление от тревог, поможет обрести внутренний покой и свободу», — написал глава региона в своем канале в мессенджере Max в воскресенье, 12 апреля.

«В Спасском кафедральном соборе мы молились о Родине и о наших ребятах, которые защищают ее в зоне проведения спецоперации, о благополучии наших семей. Пусть сбудутся все добрые пожелания и сохранится чувство единения, которое мы испытали сегодня в храме», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области счастья, здоровья и любви.

«Христос Воскресе!» — добавил глава региона.