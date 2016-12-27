Мэр Пензы поздравил сотрудников и ветеранов управления по делам ГО и ЧС Общество

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников и ветеранов городского управления по делам ГО и ЧС с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, 27 декабря.

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«Высокий профессионализм, мужество, преданность своему делу и скромность, любовь к родному городу и верность служебному долгу отличают каждого сотрудника управления по делам ГО и ЧС города Пензы. Накопленный опыт работы доказал эффективность деятельности пензенских спасателей, которые остаются на своем посту днем и ночью, в будни и праздники», — отметил мэр.

Он добавил, что, проявляя хладнокровие, мастерство и выдержку при ликвидации стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и аварий, представители ведомства успешно справляются с важными задачами по обеспечению безопасности и сохранению здоровья и жизни пензенцев.

«Благодарю за добросовестный самоотверженный труд всех пензенских спасателей и начальника управления Алексея Павловича Михайлова. Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, большого личного счастья и успехов в вашей благородной службе на благо нашего любимого города и Отечества!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.