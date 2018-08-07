Жителей Пензы просят распространить информацию о пропавшей в Нижнем Новгороде девочке Общество

Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков обратился к пензенцам с просьбой помочь распространить информацию о 13-летней Марии Ложкаревой, которая пропала в Нижнем Новгороде неделю назад.

Фото: Poiskdetei52.ru

«Следов ДТП или убийства поблизости не обнаружено. Возможно, ее увезли в Пензу или в другие города. Маму и папу знаю лично — отличная, дружная, хорошая семья», — написал руководитель некоммерческой организации на своей странице в Facebook.

Он добавил, что за достоверную информацию о местонахождении девочки объявлено вознаграждение.

По данным следственного управления СКР по Нижегородской области, 1 августа 2018 года в вечернее время в садоводческом товариществе «Борок» Кстовского района Мария Ложкарева с разрешения отца ушла кататься на велосипеде. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы девочки: на вид 12 лет, рост около 164 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы рыже-русые, стрижка «каре», носит очки в пластиковой оправе розово-красного цвета.

Была одета в голубые джинсовые шорты, светлую футболку с рисунком, сланцы бело-синего цвета. Передвигалась на велосипеде «Форвард» красного цвета.

По факту безвестного исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».