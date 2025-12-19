В Пензенской области подведены итоги выполнения комплексных кадастровых работ в 2025 году Общество

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Итоги комплексных кадастровых работ за 2025 год подведены в правительстве Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«ППК «Роскадастр» на основании соглашения с Росреестром выполнены комплексные кадастровые работы федерального значения в 13 муниципальных образованиях в 344 кадастровых кварталах в отношении 71 тыс. 600 объектов недвижимого имущества. Субсидии из бюджета Пензенской области на выполнение ККР в 2025 году были предоставлены бюджетам следующих муниципальных образований Пензенской области: город Пенза, город Кузнецк, Кузнецкий, Бессоновский и Пензенский районы. В настоящее время завершены комплексные кадастровые работы в городе Кузнецке, Бессоновском и Пензенском районах, муниципальные контракты исполнены. ККР проведены в 38 кадастровых кварталах в отношении 1 тыс. 668 объектов недвижимого имущества», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства государственного имущества региона.

В нем добавляется, что в 2026 году в Пензенской области запланировано проведение комплексных кадастровых работ федерального значения в 16 населенных пунктах в 899 кадастровых кварталах в отношении 78 тыс. 645 объектов недвижимого имущества.

«На основании предложений муниципальных образований запланировано выполнение комплексных кадастровых работ за счет средств бюджета Пензенской области в 9 муниципальных образованиях (Городищенский, Никольский, Колышлейский, Лунинский, Бековский, Нижнеломовский, Земетчинский и Камешкирский районы Пензенской области)», — отмечается в тексте.