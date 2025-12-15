21:56:02 Понедельник, 15 декабря
Виктор Агафонов избран главой Кузнецка

18:00 | 15.12.2025 | Политика

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Кузнецка Пензенской области в ходе внеочередной сессии единогласно избрали главой города Виктора Агафонова, который ранее исполнял обязанности руководителя муниципального образования.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Его кандидатуру поддержали все 18 народных избранников, присутствовавших на сессии.

На пост высшего должностного лица Кузнецка претендовал также начальник МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кузнецка» Павел Шигаев.

Перед голосованием оба кандидата представили свои программы по развитию города на ближайшую перспективу.

С избранием на пост главы Кузнецка Виктора Агафонова поздравили заместитель председателя правительства Пензенской области Павел Маслов и председатель собрания представителей города Владимир Трошин.

В свою очередь Виктор Агафонов поблагодарил депутатов за оказанное доверие, сообщается на сайте администрации Кузнецка.


Актуальное

