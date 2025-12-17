В Пензе столкнулись две легковушки и пассажирский автобус, пострадали три человека Происшествия

Пенза, 17 декабря 2025. PenzaNews. Три человека пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей — «Lada Granta» и «Kia K5» — и пассажирского автобуса, которое произошло на улице Рахманинова в Пензе в среду, 17 декабря.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, за рулем отечественного автомобиля находилась девушка 2006 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1984 года рождения, автобусом — мужчина 1977 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры автобуса – женщины 1987, 1966, 1956 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.