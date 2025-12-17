Пензенский губернатор и главный исполнительный директор Wildberries & Russ обсудили перспективы сотрудничества Экономика

Пенза, 17 декабря 2025. PenzaNews. Встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и главного исполнительного директора объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) Роберта Мирзояна состоялась в региональном правительстве.

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор отметил, что сотрудничество с RWB имеет для региона большое значение: в сфере малого и среднего бизнеса заняты 240 тыс. человек, что составляет треть трудоспособного населения Пензенской области.

«Вклад бизнеса в валовой региональный продукт превышает 35%, что выводит Пензенскую область по этому показателю на первое место в Приволжском федеральном округе и на шестое место в России. При этом 70% малого и среднего бизнеса — это предприятия производственной сферы, у нас достаточно устойчивая экономическая ситуация», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Наша задача — поддержать товаропроизводителей, сделать так, чтобы они могли комфортно развиваться и с технической, и с финансовой точки зрения», — сказал Роберт Мирзоян.

«Вы действительно поддерживаете предпринимательство, развиваете производство. Внимание к малому и среднему бизнесу — это особенность Пензенского региона», — добавил он.

Роберт Мирзоян сообщил, что за год вырос как товарооборот торгующих через онлайн-платформу Wildberries пензенских предпринимателей, так и их число: присоединились около 4,6 тыс. новых участников.

«Это очень обнадеживает и настраивает на дальнейшее движение, на привлечение новых инвестиций», — сказал он.

Олег Мельниченко и Роберт Мирзоян также осмотрели выставку локальных брендов, организованную в фойе регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

Пензенская область стала 40-м регионом, присоединившимся к проекту объединенной компании Wildberries & Russ «Платформа роста», который предполагает комплекс инструментов для поддержки предпринимателей.

В программу вошли порядка 30 локальных брендов. Кроме того, на Wildberries есть раздел «Сделано в Пензенской области» с товарами от местных производителей, сообщает пресс-служба облправительства.