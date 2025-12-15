21:55:41 Понедельник, 15 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Записи камер видеонаблюдения помогли установить личность подозреваемого в преступлении сексуального характера под Пензой

17:05 | 15.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Записи камер видеонаблюдения помогли установить личность мужчины, подозреваемого в преступлении сексуального характера в отношении малолетней девочки в Пензенском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Записи камер видеонаблюдения помогли установить личность подозреваемого в преступлении сексуального характера под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«13 декабря в дежурную часть ОМВД России по Пензенскому району с заявлением обратилась местная жительница. Гражданка сообщила о том, что неизвестный мужчина, находясь в лифте, совершал непристойные действия в отношении ее малолетней дочери. Также сообщение о данном инциденте с изображением злоумышленника было размещено на страницах Telegram-каналов. К поимке данного злоумышленника были подключены все сотрудники полиции. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудница службы участковых уполномоченных полиции узнала гражданина как проживающего на подведомственной ей территории», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, после чего мужчина был доставлен в ОМВД России по Пензенскому району.

«В настоящее время с ним работают сотрудники уголовного розыска и следователи СУ СК России по Пензенской области. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствующей юридической оценки», — говорится в тексте.


Читайте также
Глава Пензы поручил организовать рейды для выявления припаркованных большегрузов, мешающих проезду спецтехники Жительница Пензенской области после общения с телефонными мошенниками перевела 700 тыс. рублей на чужие счета
«Пензаэнерго» продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах ЛЭП В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама