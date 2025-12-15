Записи камер видеонаблюдения помогли установить личность подозреваемого в преступлении сексуального характера под Пензой Криминал

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Записи камер видеонаблюдения помогли установить личность мужчины, подозреваемого в преступлении сексуального характера в отношении малолетней девочки в Пензенском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

«13 декабря в дежурную часть ОМВД России по Пензенскому району с заявлением обратилась местная жительница. Гражданка сообщила о том, что неизвестный мужчина, находясь в лифте, совершал непристойные действия в отношении ее малолетней дочери. Также сообщение о данном инциденте с изображением злоумышленника было размещено на страницах Telegram-каналов. К поимке данного злоумышленника были подключены все сотрудники полиции. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудница службы участковых уполномоченных полиции узнала гражданина как проживающего на подведомственной ей территории», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, после чего мужчина был доставлен в ОМВД России по Пензенскому району.

«В настоящее время с ним работают сотрудники уголовного розыска и следователи СУ СК России по Пензенской области. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствующей юридической оценки», — говорится в тексте.