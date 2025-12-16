Вступило в силу решение суда о возмещении убытков от массовой гибели пчел в Бессоновском районе Общество

Пенза, 16 декабря 2025. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Железнодорожного районного суда Пензы, согласно которому с ООО «Агрохолдинг «Сура» в пользу трех пчеловодов взыскано более 4,5 млн. рублей после массовой гибели пчел в трех населенных пунктах Бессоновского района — Пыркино, Вазерки и Детский Санаторий — летом 2024 года.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте облсуда, в своем заявлении истцы указали, что 26 июня 2024 года в результате применения ответчиком высокоопасных пестицидов на пасеках погибли 208 принадлежащих им пчелосемей, пчеловоды просили признать их право на возмещение ответчиком убытков и судебных расходов.

«Представитель ответчика в судебном заседании возражал против заявленных требований», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований.

«ООО «Агрохолдинг «Сура» при проведении 23-24 июня 2024 года наземным способом обработки полей, засеянных горчицей, пестицидами не провело надлежащим образом оповещение о запланированных работах население близлежащих населенных пунктов, поскольку сообщение в газете «Наша газета. Бессоновские известия» от 21 июня 2024 года не содержало необходимой информации о границах запланированных к обработке химикатов, способах обработки, рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях. Определяя размер подлежащих взысканию убытков, суд исходил из выводов заключения судебной товароведческой экспертизы, которая оспаривалась истцами. В результате суд взыскал в пользу истцов более 4,5 млн. рублей — возмещение ущерба, причиненного гибелью пчелосемей, убытки от реализации продуктов пчеловодства, судебные расходы», — поясняется в сообщении.

В тексте указано, что со стороны трех истцов и ответчика были поданы апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения.