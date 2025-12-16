Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с информацией о нападении стаи бродячих собак на ребенка в Кузнецке Происшествия

Пенза, 16 декабря 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бродячих собак на девочку в городе Кузнецке Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В СМИ сообщается, что в городе Кузнецке по пути в школу на девочку напала стая бродячих собак. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность». Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Пензенской области Игнатенкову В.В. возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР вечером в минувший понедельник, 15 декабря.

Также Александр Бастрыкин поручил Владимиру Игнатенкову представить доклад о результатах расследования.