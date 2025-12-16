18:04:30 Вторник, 16 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с информацией о нападении стаи бродячих собак на ребенка в Кузнецке

09:34 | 16.12.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 16 декабря 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бродячих собак на девочку в городе Кузнецке Пензенской области.

Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с информацией о нападении стаи бродячих собак на ребенка в Кузнецке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В СМИ сообщается, что в городе Кузнецке по пути в школу на девочку напала стая бродячих собак. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность». Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Пензенской области Игнатенкову В.В. возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР вечером в минувший понедельник, 15 декабря.

Также Александр Бастрыкин поручил Владимиру Игнатенкову представить доклад о результатах расследования.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который провоцировал охранников ТЦ на конфликт В Средней Елюзани сгорело 3 тонны семян подсолнечника
В Шишовке огонь уничтожил деревянный дом Мошенник выманил 680 тыс. рублей у искавшей работу жительницы Пензы
Глава Пензы поручил организовать рейды для выявления припаркованных большегрузов, мешающих проезду спецтехники Жительница Пензенской области после общения с телефонными мошенниками перевела 700 тыс. рублей на чужие счета
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама