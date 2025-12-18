В Наровчате директор школы оштрафована за нарушение санитарных норм при организации питания детей Образование

Пенза, 18 декабря 2025. PenzaNews. Директор школы в селе Наровчат Пензенской области привлечена к административной ответственности за нарушение санитарных норм при организации питания детей.

«Прокуратура Наровчатского района провела проверку исполнения образовательным учреждением в районном центре законодательства об организации питания детей в период обучения. В ходе проверочных мероприятий выявлены отдельные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при хранении пищевой продукции», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокурор внес руководителю учреждения представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений.

«По возбужденному прокуратурой делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ (повторное нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), директор образовательного учреждения оштрафована на 10 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.