На заседании правительства Пензенской области обсудили итоги реализации пилотного проекта по стимулированию рождаемости

Пенза, 17 декабря 2025. PenzaNews. Итоги реализации комплекса мероприятий в рамках пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости на территории Земетчинского и Сердобского районов, обсудили на заседании правительства Пензенской области в минувший вторник, 16 декабря.

Фото: T.me/omelnichenko

«[...] Обсудили итоги пилотного проекта, направленного на повышение рождаемости, который стартовал два года назад на территории Сердобского и Земетчинского районов. Главная цель — выстроить эффективно работающую систему поддержки женщин, которые хотят иметь ребенка. Уверен, что на материнство нацелена каждая женщина, если создать для будущей мамы достойные условия», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что проект охватывает разные сферы жизни: здравоохранение, образование, культуру, спорт, восстановление инфраструктуры и благоустройство.

«Первые итоги преобразований уже есть. Младенцев родилось почти на треть больше, чем в прошлом году, и в Сердобском, и в Земетчинском районе. Пилотный проект завершен, но работа по повышению качества жизни в районах Пензенской области будет идти дальше. Лучшие практики проекта распространим на весь регион», — подчеркнул глава региона.

«Продолжаем строительство межрайонного медицинского центра с первичным сосудистым отделением на базе земетчинской районной больницы», — добавил Олег Мельниченко.