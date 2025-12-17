19:13:12 Среда, 17 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе следователи проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса

18:28 | 17.12.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 декабря 2025. PenzaNews. Следователи в Пензе проводят проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали три человека.

В Пензе следователи проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области по факту ДТП с участием автобуса [на улице Рахманинова в Пензе] организована проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). [...] В результате происшествия пострадали три пассажира автобуса, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проверку также проводит прокуратура Октябрьского района Пензы.


Читайте также
В Пензе перед судом предстанет женщина, ударившая ножом сожителя Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Пензе
Уголовное дело возбуждено против жителя Бессоновского района, который незаконно хранил дома патроны В Пензе трое молодых людей осуждены за грабеж
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который провоцировал охранников ТЦ на конфликт В Средней Елюзани сгорело 3 тонны семян подсолнечника
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама