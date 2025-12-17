В Пензе следователи проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса Происшествия

Пенза, 17 декабря 2025. PenzaNews. Следователи в Пензе проводят проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали три человека.

«В следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области по факту ДТП с участием автобуса [на улице Рахманинова в Пензе] организована проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). [...] В результате происшествия пострадали три пассажира автобуса, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проверку также проводит прокуратура Октябрьского района Пензы.