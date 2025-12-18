В Бессоновском районе возбуждено дело по факту смерти электромонтера, который получил травмы при падении столба Криминал

Пенза, 18 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту смерти 43-летнего электромонтера, который получил травмы при падении столба в садоводческом товариществе в Бессоновском районе Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В бессоновском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). По данным следствия, в конце ноября 2025 года в одном из садоводческих товариществ на территории Бессоновского района при проведении работ на высоте по демонтажу электросетей произошло падение столба, на котором находился электромонтер. От полученных телесных повреждений 43-летний мужчина скончался в больнице 6 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.