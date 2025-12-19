В Пензенской области вступил в силу приговор матери троих детей по делу о неуплате алиментов Криминал

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Приговор 34-летней жительнице города Никольска Пензенской области, которой за неуплату алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«По делу установлено, что женщина, являющаяся матерью троих детей — 13-летней девочки и двух мальчиков 10 и 3 лет, в отношении которых она лишена родительских прав, достоверно зная, что на основании судебных решений обязана выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей, умышленно не исполняла соответствующие решения суда. Общая сумма задолженности по алиментным обязательствам составила свыше 1,7 млн. рублей. За неисполнение обязанностей по уплате алиментов женщина уже привлекалась к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что вину в совершении преступления злоумышленница признала.

Из текста следует, что на приговор Никольского районного суда от 11 сентября 2025 года прокуратура принесла апелляционное представление, в котором указала на нарушения, допущенные при назначении наказания.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда привела приговор в соответствие с действующим законодательством, апелляционное представление удовлетворено. Приговор суда вступил в законную силу», — уточняется в сообщении.