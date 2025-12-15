Житель Пензы задержан по подозрению в преступлении сексуального характера в отношении малолетней девочки Криминал

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. 20-летний житель Пензы задержан по подозрению в совершении преступления сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 13 декабря 2025 года в лифте одного из домов Пензенского района мужчина, не применяя насилие, совершил в отношении малолетней потерпевшей действия сексуального характера», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

«Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления [СКР по региону] совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.