Объем загрязненного грунта на станции Чаис после разлива мазута предварительно оценен в 4 тыс. кубометров — Росприроднадзор Происшествия

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Ориентировочная площадь разлива мазута на станции Чаис в Никольском районе Пензенской области составила 1 тыс. кв. метров, объем загрязненного грунта предварительно оценен в 4 тыс. кубометров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Росприроднадзора.

Фото: Rpn.gov.ru

«13 декабря 2025 года на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Никольском районе Пензенской области произошел сход 22 железнодорожных цистерн с топочным мазутом. В результате происшествия произошел разлив нефтепродуктов на почву и возгорание локомотива, которое было оперативно ликвидировано. Незамедлительно в день аварии сотрудниками межрегионального управления Росприроднадзора совместно со специалистами испытательной лаборатории филиала «ЦЛАТИ по Пензенской области» были отобраны пробы почвы и отходов для определения класса опасности и концентрации загрязняющих веществ. Ориентировочная площадь разлива составила 1 тыс. кв. метров», — сказано в тексте.

Фото: Rpn.gov.ru

В нем добавляется, что 14 декабря специалистами межрегионального управления Росприроднадзора при проведении повторного обследования установлено продолжение утечки мазута из поврежденных цистерн, оставленных на почве.

«Ориентировочный объем загрязненного грунта предварительно оценен в 4 тыс. кубических метров. Проведена обваловка территории», — говорится в сообщении.

В тексте подчеркивается, что Росприроднадзор осуществляет контроль экологической обстановки на станции Чаис.