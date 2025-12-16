Обнародованы новые подробности дела против Веры Фейгиной Криминал

Пенза, 16 декабря 2025. PenzaNews. Взятка, в получении которой обвиняется экс-начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина, предназначалась за создание преимуществ и заключение договоров на оказание услуг и поставку сувенирной продукции в рамках реализации проекта «Пензенское лето». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По версии следствия, 8 августа 2025 года бывший начальник управления культуры города Пензы, находясь в своем служебном кабинете, реализуя преступный умысел, направленный на получение взятки за незаконные действия, получила от предпринимателя 250 тыс. рублей. Указанная сумма являлась частью ранее согласованной общей взятки в размере 690 тыс. рублей. Денежные средства были переданы чиновнице за создание условий, в результате которых предприниматель и аффилированные с ним иные хозяйствующие субъекты получили преимущества и заключили с подведомственными управлению культуры города Пензы учреждениями договоры на оказание услуг и поставку сувенирной продукции в рамках реализации губернаторского проекта «Пензенское лето – 2025», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

«В ходе предварительного расследования обвиняемые вину признали», — уточняется в тексте.

В нем указано, что, как пояснила Вера Фейгина, большую часть полученных денежных средств она планировала распределить между другими сотрудниками управления культуры Пензы из благих намерений, поскольку осенью хотела уйти на пенсию.

Из сообщения следует, что в настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение: Вере Фейгиной вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», индивидуальному предпринимателю — п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

«Решением Ленинского районного суда Пензы на имущество предпринимателя наложен арест на общую сумму более 4 млн. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.