В Пензе прошли форум муниципальных депутатов и конференция реготделения «Единой России»

Пенза, 18 декабря 2025. PenzaNews. I форум муниципальных депутатов и XXXVII конференция регионального отделения партии «Единая Россия» состоялись в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую среду, 17 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

Участниками мероприятий стали более 1,5 тыс. человек.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Олег Мельниченко напомнил, что 2025 год объявлен Годом муниципального депутата.

«В Пензенской области 318 муниципальных образований. В представительных органах городов и районов в общей сложности более 3 тыс. депутатов. Из них 96% — члены и сторонники партии «Единая Россия». Это большая политическая сила, за которой стоит доверие избирателей. Наша прямая обязанность — это доверие оправдать», — сказал он.

В 2025 году депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области внесли на рассмотрение регионального парламента более 800 инициатив. Подавляющее большинство вновь принятых законопроектов связано с выполнением народной программы партии и национальных задач, определенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко обозначил основные результаты работы по развитию экономики региона, сельских территорий, созданию комфортной среды, укреплению института семьи, продвижению молодежной политики, добровольчества.

Главным приоритетом работы партии является содействие СВО, социальная поддержка бойцов и их семей, трудоустройство ветеранов, в том числе в органы власти.

«Ветераны спецоперации постепенно пополняют ряды нашей партии и входят в политическую элиту в соответствии с поручением президента России. Ветераны СВО работают в Пензенской городской думе. Это Александр Артамошкин, Виктор Смоляков, Алексей Суходолов. Недавно к ним присоединился Даниил Кошлаков. В собрание представителей города Заречного входит участник СВО Олег Фунтиков», — отметил Олег Мельниченко.

Он поблагодарил всех, кто участвует в отправке гуманитарной помощи. Отдельно был отмечен вклад «Молодой Гвардии Единой России». С 2022 года активисты приняли участие в 170 гуманитарных миссиях в новые регионы страны.

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко напомнил, что в 2026 году пройдет ряд избирательных кампаний разного уровня.

«Подчеркиваю, в этот период особенно важно объективно и полно информировать избирателей о том, что сделано в Пензенской области за последние несколько лет. Каких результатов мы добились и какие приоритеты в работе ставим на ближайшую перспективу», — сказал он.

В ходе конференции были приняты решения о ротации состава регионального политического совета партии и его президиума.

Наиболее инициативные и вовлеченные в дела региона представители «Единой России» были отмечены благодарностями.

Фото: Pnzreg.ru

2026 год в партии пройдет под знаком Года местных отделений. Их в Пензенской области 33, в них состоят более 34 тыс. членов и сторонников «Единой России», сообщает пресс-служба облправительства.