По факту непринятия мер по расселению аварийного дома на улице Осоавиахимовской в Пензе возбуждено уголовное дело

10:56 | 19.12.2025 | Криминал

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» возбуждено по факту непринятия должностными лицами администрации Пензы мер по расселению аварийного дома №12А на улице Осоавиахимовской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

По факту непринятия мер по расселению аварийного дома на улице Осоавиахимовской в Пензе возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«Руководителем следственного управления СК России по Пензенской области Игнатенковым В.В. проведен выездной личный прием граждан, проживающих в доме №12А на улице Осоавиахимовской в городе Пензе, признанном аварийным. В проведении встречи с гражданами принял участие заместитель главы администрации города Пензы Усманов И.М. В ходе личного приема жители сообщили, что их дом признан аварийным в 2017 году, однако до настоящего времени не приняты меры к их переселению. От переезда в маневренный жилищный фонд они отказались», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе приема были затронуты вопросы, касающиеся процедуры признания дома аварийным, имеющихся коммунальных проблем, а также отсутствия надлежащего благоустройства придомовой территории и дороги.

«По результатам личного приема по указанию руководителя следственного управления в следственном отделе по Ленинскому району города Пензы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, по факту непринятия должностными лицами администрации города Пензы мер по расселению аварийного дома. В рамках расследования уголовного дела будет реализован комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан», — говорится в тексте.


