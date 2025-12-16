Завершено расследование уголовного дела по обвинению экс-начальника управления культуры Пензы Веры Фейгиной в получении взятки Криминал

Пенза, 16 декабря 2025. PenzaNews. Следственный отдел по Ленинскому району города Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника управления культуры Пензы Веры Фейгиной в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), индивидуального предпринимателя — в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, летом 2025 года между начальником управления культуры города Пензы и предпринимателем, занимающимся рекламной деятельностью, достигнута договоренность о передаче обвиняемой взятки в размере 690 тыс. рублей за незаконные действия — создание условий, дающих преимущество взяткодателю и аффилированным с ним лицам при заключении договоров на оказание услуг и поставку продукции в рамках одного из проектов в области культуры, реализуемого на территории города Пензы. 8 августа 2025 года начальник управления культуры города Пензы получила от предпринимателя в качестве части взятки 250 тыс. рублей, после передачи денег ее противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что денежные средства были изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

«Бывшему начальнику управления культуры города Пензы предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере за незаконные действия, предпринимателю — в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере. Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемые признали. Оба фигуранта уголовного дела содержатся под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.