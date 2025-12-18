23:08:56 Четверг, 18 декабря
CУ СКР по Пензенской области и реготделение Ассоциации юристов России договорились о взаимодействии

18:05 | 18.12.2025 | Общество

Пенза, 18 декабря 2025. PenzaNews. Соглашение о взаимодействии заключено между следственным управлением СКР по Пензенской области и региональным отделением Ассоциации юристов России.

Фото: Penza.sledcom.ru

Подписи под документом поставили руководитель СУ СКР по региону Владимир Игнатенков и председатель реготделения АЮР Глеб Синцов.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области, в соглашении определен порядок взаимодействия в сфере защиты прав граждан, оказания юридической помощи населению, профилактики совершения правонарушений и преступлений, обеспечения правопорядка.

В рамках взаимодействия планируется проведение совместных обсуждений проблемных вопросов правоприменения с выработкой путей их разрешения и использованием лучших практик российского права, а также организация научно-практических конференций и семинаров, способствующих совершенствованию методов расследования преступлений и защиты прав и законных интересов граждан.

В ходе встречи, на которой было подписано соглашение, стороны обсудили конкретные предложения по взаимодействию и алгоритмы их реализации.


