В Городищенском районе благодаря вмешательству прокуратуры будет возвращен в собственность государства земельный участок площадью более 32 га с расположенным на нем прудом

Пенза, 18 декабря 2025. PenzaNews. Земельный участок площадью более 32 га с расположенным на нем прудом, незаконно сформированный и проданный администрацией Городищенского района Пензенской области юридическому лицу, будет возвращен в собственность государства. Соответствующий иск прокуратуры удовлетворил суд.

«Установлено, что администрацией Городищенского района Пензенской области незаконно сформирован и продан юридическому лицу земельный участок площадью более 32 га, в состав которого включены земли государственного лесного фонда и пруд, образованный на реке Можаровке. В целях возвращения земельного участка в собственность государства прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным договора купли-продажи и признания отсутствующим зарегистрированного права частной собственности. Решением суда заявленные требования прокуратуры удовлетворены», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.