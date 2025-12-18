17:04:08 Четверг, 18 декабря
Специалисты лесного хозяйства Пензенской области получили новую технику

11:03 | 18.12.2025 | Общество

Пенза, 18 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил представителям лесного хозяйства региона ключи от новой техники.

Фото: Pnzreg.ru

«Вручил лесопожарному центру Пензенской области и его подведомственным лесничествам четыре единицы спецтранспорта. Лесопатрульные комплексы предназначены для доставки людей и оборудования к очагу возгорания. Также в этом году для них закуплены легковой автомобиль и порядка 1,2 тыс. единиц противопожарного оборудования и средств пожаротушения: комплекты экипировки из несгораемой ткани, тепловизоры, квадрокоптеры, навигаторы, палатки», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 17 декабря.

Олег Мельниченко отметил, что результаты работы специалистов лесного хозяйства впечатляют.

Он напомнил, что по сравнению с прошлым годом число природных пожаров в регионе сократилось в три раза, а пройденные огнем площади — в 100 раз, крупных лесных пожаров допущено не было.

«Деятельность сотрудников нашего лесопожарного центра высоко оценил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров. По результатам противодействия лесным пожарам наш регион находится на 4-м месте в ПФО», — подчеркнул губернатор.

«Сейчас в лесопожарном центре порядка 170 единиц техники. Мы обновляем ее ежегодно, чтобы у наших лесничих было больше ресурса для противостояния стихии», — добавил Олег Мельниченко.


Актуальное

