До двух лет лишения свободы может получить житель Шемышейского района, угрожавший приятелю убийством из-за сломанных очков

Пенза, 18 декабря 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Шемышейского района Пензенской области 1984 года рождения, который угрожал приятелю убийством из-за сломанных очков.

«В ОМВД России по Шемышейскому району обратился местный житель 1984 года рождения с заявлением о преступлении. Гражданин рассказал, что приятель душил его, угрожая убить. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили местонахождение подозреваемого. [...] Он рассказал, что приехал к заявителю в гости и распивал с ним спиртные напитки. Проснувшись утром, приятель попросил его уйти, однако мужчина отказался, и между ними возник словесный конфликт. В ходе ссоры потерпевший толкнул злоумышленника, после чего тот сломал свои очки. Разозлившись, гость напал на хозяина квартиры и начал его душить», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что на шум пришла сожительница потерпевшего и стала кричать, что вызовет полицию, подозреваемый испугался, собрал свои вещи и скрылся.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в пресс-релизе.